Що наговорила Мендель Такеру Карлсону і чому це викликало скандал

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель дала резонансне інтерв’ю американському журналісту Такеру Карлсону, у якому зробила низку заяв про війну, Володимира Зеленського, НАТО та Росію. Її висловлювання викликали хвилю критики серед українських журналістів, комунікаційників та медіаекспертів, пише NV.

На початку інтерв’ю, опублікованого 11 травня на YouTube-каналі Такера Карлсона, Мендель заявила, що «не прийшла виправдовувати російське вторгнення» і «не виправдовує Путіна», однак додала, що війна «більше не є чорно-білою». Надалі колишня речниця президента озвучила низку тез і припущень щодо війни та української влади.

Під час розмови Мендель заявила, що «єдиний спосіб підтримати Україну сьогодні — це підштовхувати її до мирної угоди». Водночас вона назвала Володимира Путіна «злом», але одночасно звинуватила у цьому й президента України Володимира Зеленського. За її словами, Зеленський нібито «грає на камеру плюшевого ведмедика», але «перетворюється на грізлі, коли гасне світло» та «нищить людей».

Мендель також стверджувала, що під час переговорів у Стамбулі 2022 року Зеленський нібито погоджувався віддати Донбас Росії, а цьому завадив візит тодішнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Києва. Водночас у матеріалі наголошується, що Мендель не брала участі в цих переговорах і не була до них дотична.

Ще однією резонансною заявою стали слова Мендель про те, що у 2019 році Зеленський нібито пообіцяв Путіну, що Україна не вступатиме до НАТО. За її словами, це сталося під час Нормандського саміту в Парижі.

Окрім цього, Мендель заявила, що війна для українців нібито «втратила сенс», а демократії в Україні «зараз немає». Вона також стверджувала, що Зеленський «емоційно неконтрольований», «змінює маски» та «не має емпатії». Відповідаючи на запитання Карлсона про можливе вживання президентом наркотичних речовин, Мендель натякнула, що це «секрет Полішинеля».

Наприкінці інтерв’ю Мендель російською мовою звернулася до Володимира Путіна, закликавши його припинити «дронове сафарі» на жителів Херсона. При цьому вона назвала війну «війною без переможця», у якій «слов’яни вбивають слов’ян», та припустила, що Путін може не знати про злочини російської армії у Херсоні.

В Офісі президента України відреагували на заяви Мендель та спростували її слова про нібито готовність Києва поступитися територіями Донбасу у 2022 році. Там заявили, що вона «не брала участі в переговорах, не брала участі в ухваленні рішень» і «не була причетна до переговорного процесу». В ОП також поставили під сумнів адекватність її заяв.

Інтерв’ю викликало різку реакцію серед українських журналістів та медійників. Фахівець зі стратегічних комунікацій Володимир Анфімов заявив, що Мендель фактично поставила «знак рівності між Зеленським і Путіним» та просувала тезу про те, що саме Україна не хоче завершення війни. Він назвав це «відверто шкідливими для країни речами».

Журналістка Яніна Соколова заявила, що у своїх висловлюваннях Мендель «перевершила навіть російську пропаганду». Шеф-редакторка «Детектора медіа» Наталя Лігачова охарактеризувала інтерв’ю як «потік трешу», а головний редактор сайту «Факти ICTV» Данило Романчук написав, що «нічого настільки ницого й жалюгідного» за роки роботи не бачив.