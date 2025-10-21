Вчені з університету Джонса Гопкінса створили аналіз крові, який виявляє понад 50 видів раку за три роки до появи симптомів

Науковці з Університету Джонса Гопкінса розробили інноваційний аналіз крові, який може виявити понад 50 видів раку ще до появи клінічних симптомів. Як пише The New York Post, технологія базується на методі MCED (Multi-Cancer Early Detection), що поєднує генетичне секвенування та машинне навчання для виявлення найдрібніших фрагментів мутованої ДНК у крові.

За результатами дослідження, тест здатен виявляти зміни у клітинах до трьох років до моменту постановки діагнозу, а його похибка залишається мінімальною. Учені наголошують, що це може стати проривом у сфері профілактичної медицини, адже більшість видів раку нині виявляють лише на пізніх стадіях.

Метод MCED поки що не затверджений для широкого застосування, проте пройти його вже можна в деяких приватних клініках США. Результати тесту мають попередній характер і потребують підтвердження іншими діагностичними методами.

Дослідники зазначають, що наступним етапом стане створення стандартного протоколу лікування для пацієнтів, у яких рак виявляють на так званій «суперранній» стадії. Науковці сподіваються, що такі технології допоможуть зробити онкологічні захворювання контрольованими ще до того, як вони почнуть розвиватися.