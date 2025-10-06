17-річна львів’янка ледь не померла після купання в озері у Тернополі, де підхопила небезпечну інфекцію

Після купання у тернопільському озері 17-річна львів’янка інфікувалася небезпечною бактерією лептоспірою, яка у поєднанні з двома вірусними інфекціями ледь не призвела до відмови печінки. За її життя боролися лікарі Дитячої лікарні Святого Миколая у Львові.

Про це повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Наприкінці літа студентка першого курсу Анастасія відпочивала з матір’ю в Тернополі. Під час купання в озері дівчина випадково ковтнула воду, після чого через два тижні у неї почалася гарячка до 40 °C і біль у горлі. Згодом стан дівчини різко погіршився.

Медики виявили генералізовану інфекцію: лептоспіроз, цитомегаловірус та вірус Епштейна-Барра. У пацієнтки критично постраждала печінка — орган фактично перестав функціонувати, що загрожувало кровотечами та накопиченням рідини біля серця і в легенях.

“Ми навіть розглядали можливість трансплантації печінки від батька, який терміново приїхав із фронту та пройшов усі обстеження”, — розповіла завідувачка Центру педіатрії лікарні Яна Долинна.

Протягом трьох тижнів лікарі проводили інтенсивне лікування: вводили противірусні й антибактеріальні препарати, переливали плазму та альбумін. Завдяки цьому вдалося стабілізувати стан дівчини, і трансплантація не знадобилася.

Зараз Анастасія відновлюється після тяжкої інфекції. Медики зазначають, що якби родина звернулася по допомогу пізніше, наслідки могли б бути смертельними.