У Києві під час лікування зубів помер семирічний хлопчик: оголошено підозру анестезіологу

У Києві в приватній клініці під час стоматологічної маніпуляції лікарка ввела семирічному хлопчику препарат із прямими протипоказаннями, що спричинило зупинку серця дитини. Жінці оголосили підозру, їй загрожує до трьох років позбавлення волі.

Про це повідомили в поліції Києва.

Повідомлення про те, що в одній з приватних клінік Святошинського району помер семирічний хлопчик, надійшло до поліції в березні цього року.

“Лікар-анестезіолог під час підготовки до стоматологічного втручання ввела семирічному пацієнту препарат, який був йому протипоказаний через стан здоров’я. Слідством встановлено, що жінка була обізнана щодо протипоказань, однак попри це застосувала зазначений медикамент”, – розповіли в поліції.

Одразу після введення ліків у хлопчика сталася зупинка серця. Бригада швидкої допомоги протягом двох годин проводила реанімаційні заходи, проте врятувати життя дитини не вдалося.

44-річній лікарці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України – неналежне виконання професійних обов’язків через недбале ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього пацієнта. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.