Біля супермаркету на Клочківський якийсь ненормальний кидав ножа у людей

Поліція припинила інцидент із ножем біля супермаркету в Шевченківському районі Харкова. Подія сталася ввечері 3 грудня на вулиці Клочківській, повідомили в поліції Харківської області.

До чергової частини Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про інцидент поблизу одного із супермаркетів у Шевченківському районі. За попередньою інформацією, чоловік кидав ніж у бік перехожих, створюючи небезпеку для їхнього життя та здоров’я.

На місце оперативно прибув наряд поліції. Правоохоронці локалізували ситуацію, припинили протиправні дії та забезпечили безпеку громадян. Унаслідок події постраждалих немає.

Чоловіка, який поводився неадекватно, поліцейські передали медикам для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги. Відомості про інцидент внесено до Єдиного обліку в установленому порядку.