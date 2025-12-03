Краща ППО для столиці: Донці Путіна запропонували приїхати до Київа

У Парижі журналісту ТСН Дмитру Святненку вдалося зустрітися з Лізою (Луїзою) — дівчиною, яку у розслідуваннях називають донькою російського президента Володимира Путіна та Світлани Кривоногих. Ліза працює в невеликій картинній галереї французької столиці, де журналіст і зміг із нею поговорити.

Галерея L gallery, розташована у 20-му районі Парижа, складається з двох невеликих кімнат і на день зйомки приймала відкриття нової виставки. Через запітнілі вікна Лізу було важко розгледіти, але згодом у вікні з’явилося обличчя, разюче схоже на Путіна. Близько 23:00 працівники галереї — керівники, менеджери та чоловік, схожий на охоронця, — вийшли на вулицю. Ліза була серед останніх, хто залишав приміщення.

Побачивши, що до неї підходить український журналіст, оточення дівчини, за словами Святненка, виглядало розгубленим. Ліза одразу сказала, що не давала дозволу на знімання, на що журналіст відповів згадкою про повітряну тривогу та відключення світла в Києві, мовляв, Україна теж не давала на це згоду.

Далі між ними відбулася коротка розмова під час руху. На запитання щодо політики свого батька Ліза двічі повторила: «А я тут при чому?» На пропозицію подзвонити Путіну й попросити його припинити обстріли Києва, вона відповідала: «Ну, звісно». Журналіст запропонував їй прилетіти до Києва або вирушити в Покровськ, на що дівчина сказала: «Ну ви уявляєте, як я зараз поїду?»

Святненко зауважив, що готовий був купити їй квиток до Києва, але польоти до України неможливі через дії її батька. Завершуючи розмову, Ліза сказала, що не може допомогти, але їй «дуже жаль, що так все відбувається», і побажала журналісту гарного вечора.

Під час монтажу журналіст звернув увагу, що чоловік, який супроводжував Лізу, поводився як професійний охоронець. Крім того, безпроводовий мікрофон раптово перестав працювати — його могли заглушити. Врятував ситуацію мікрофон-«пушка» на камері, який записав усю розмову.