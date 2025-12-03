        Політика

        7 корпус ДШВ: ворог ув’яз у боях за Покровськ і переходить до дезінформації

        Віктор Алєксєєв
        3 Грудня 2025 17:49
        читать на русском →
        На окремих ділянках противник намагається діяти поблизу логістичних шляхів, але в цих районах швидкість його ліквідації перевищує швидкість переміщення / Скріншот відео
        Противник не здатен захопити Покровськ силовим шляхом і намагається компенсувати невдачі інформаційними вкидами. Про це йдеться у заяві 7 корпусу ШР ДШВ.

        Ворог ув’яз у міських боях за Покровськ та наразі не може захопити місто. У зв’язку з цим противник посилив пропаганду та дезінформацію, поширюючи вигадки про нібито «захоплення Покровська» як відкрито, так і приховано.

        Ситуація у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ залишається складною. Російські підрозділи активно штурмують північну частину міста, однак українські військові продовжують виконувати завдання з оборони Покровська та стримують подальше просування ворога.

        На окремих ділянках противник намагається діяти поблизу логістичних шляхів, але в цих районах швидкість його ліквідації перевищує швидкість переміщення. Попри ускладнення, логістика продовжує функціонувати, триває операція з розширення логістичних коридорів.

        Також повідомляється, що за останній тиждень угруповання Сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу. До оборони Покровської агломерації залучені Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, підрозділи безпілотних систем, ССО, СБУ, Національна гвардія та Національна поліція.


