7 корпус ДШВ: ворог ув’яз у боях за Покровськ і переходить до дезінформації

Противник не здатен захопити Покровськ силовим шляхом і намагається компенсувати невдачі інформаційними вкидами. Про це йдеться у заяві 7 корпусу ШР ДШВ.

Ворог ув’яз у міських боях за Покровськ та наразі не може захопити місто. У зв’язку з цим противник посилив пропаганду та дезінформацію, поширюючи вигадки про нібито «захоплення Покровська» як відкрито, так і приховано.

Ситуація у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ залишається складною. Російські підрозділи активно штурмують північну частину міста, однак українські військові продовжують виконувати завдання з оборони Покровська та стримують подальше просування ворога.

На окремих ділянках противник намагається діяти поблизу логістичних шляхів, але в цих районах швидкість його ліквідації перевищує швидкість переміщення. Попри ускладнення, логістика продовжує функціонувати, триває операція з розширення логістичних коридорів.

Також повідомляється, що за останній тиждень угруповання Сил оборони в районі Мирнограда провело кілька ротацій особового складу. До оборони Покровської агломерації залучені Десантно-штурмові війська, штурмові підрозділи, підрозділи безпілотних систем, ССО, СБУ, Національна гвардія та Національна поліція.