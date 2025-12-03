        Політика

        Російська мова в Україні більше не захищена Європейською хартією мов

        Віктор Алєксєєв
        3 Грудня 2025 17:25
        читать на русском →
        Картина російського художника Олександра Маковського під назвою «Набридла»
        Картина російського художника Олександра Маковського під назвою «Набридла»

        Верховна Рада 3 грудня ухвалила закон, яким забрала російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, позбавивши її захисту в Україні.

        Про це йдеться в картці відповідного закону №14120.

        Нардеп Володимир Вʼятрович повідомив, що за закон проголосували 264 парламентарі. Зокрема, у документі з тексту Європейської хартії мов окрім російської прибрали й молдавську.

        Реклама
        Реклама

        “Російська мова більше не захищена в Україні Європейською Хартією мов. Щойно Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, яким схвалила правильний переклад Хартії і вилучила з ратифікаційного закону російську та неіснуючу молдавську мови”, – уточнив Вʼятрович.

        Водночас для всіх інших мов, яких Хартія стосувалася, чинність документа в Україні збережена. Також її поширили на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини