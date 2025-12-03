Російська мова в Україні більше не захищена Європейською хартією мов

Верховна Рада 3 грудня ухвалила закон, яким забрала російську мову з тексту Європейської хартії регіональних або міноритарних мов, позбавивши її захисту в Україні.

Про це йдеться в картці відповідного закону №14120.

Нардеп Володимир Вʼятрович повідомив, що за закон проголосували 264 парламентарі. Зокрема, у документі з тексту Європейської хартії мов окрім російської прибрали й молдавську.

“Російська мова більше не захищена в Україні Європейською Хартією мов. Щойно Верховна Рада 264 голосами ухвалила в цілому законопроєкт, яким схвалила правильний переклад Хартії і вилучила з ратифікаційного закону російську та неіснуючу молдавську мови”, – уточнив Вʼятрович.

Водночас для всіх інших мов, яких Хартія стосувалася, чинність документа в Україні збережена. Також її поширили на урумську, румейську, ромську, чеську, кримчацьку, караїмську мови та їдиш.