В Одесі призупинили роботу клубу Palladium після інциденту з російською музикою

Після скандалу з виконанням російськомовної музики у нічному клубі Palladium в Одесі обласна влада ухвалила рішення тимчасово припинити діяльність закладу. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Сьогодні підписав спільний з військовим командуванням наказ, яким заборонено роботу готельно-ресторанного комплексу “Палладіум” на період проведення перевірки щодо відтворення у ньому російськомовного контенту», — зазначив Кіпер.

Очільник області наголосив, що всі заклади громадського харчування, розваг і торгівлі на території Одеської області зобов’язані суворо дотримуватися законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимоги воєнного стану.

Кіпер доручив департаментам ОВА, головам громад і відповідним державним органам провести роз’яснювальну роботу з підприємцями та вжити заходів, щоб запобігти подібним порушенням у майбутньому.

«Одеса — українське місто. І тут має звучати Україна», — підкреслив він.

Що сталося

1 листопада під час вечірки у клубі Palladium діджей увімкнув пісню російською мовою, що викликало хвилю обурення серед деякий відвідувачів та в соцмережах. На місце приїхали правоохоронці, а відео інциденту швидко набрало розголосу.