Нічна атака РФ на Одесу: горів енергооб’єкт, п’ятеро постраждалих

Уночі 4 грудня російські військові атакували Одесу безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в ДСНС України.

Виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, пошкоджено адміністративну будівлю, розташовані поруч багатоповерхівки та легкові автомобілі. Пожежу вдалося ліквідувати.

“У своїх квартирах через ударну хвилю опинилися заблокованими дві людини, яких рятувальники спільно з поліцейськими деблокували та передали медикам”, – розповіли в ДСНС.

На місці працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 33 людям, серед яких шестеро дітей. Для мешканців будинків організовано Пункти незламності.