        Кримінал

        Водій намагався вивезти з України валюту на понад 4,1 млн грн

        Віктор Алєксєєв
        3 Грудня 2025 19:48
        читать на русском →
        На кордоні з Румунією митники зупинили спробу незаконного переміщення великої суми валютних коштів / Фото Державна митна служба України
        На кордоні з Румунією митники зупинили спробу незаконного переміщення великої суми валютних коштів / Фото Державна митна служба України

        У пункті пропуску «Порубне-Сірет» митники зупинили водія автобуса, який намагався вивезти за кордон майже 100 тисяч доларів та понад 10 тисяч євро без декларування.

        Сьогодні, 3 грудня, у пункті пропуску «Порубне-Сірет» митні органи запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон України валютних коштів на суму, еквівалентну понад 4,1 млн грн за курсом Національного банку України, повідомляє Держмитслужба.

        Готівку не задекларував 46-річний громадянин України, водій автобуса, який прямував з України до Греції. Під час огляду його особистих речей митники виявили 98 000 доларів США та 10 560 євро. Жодних документів, що підтверджували б легальне походження коштів, чоловік не надав.

        Реклама
        Реклама

        За цим фактом службові особи митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Суму, яка не перевищує встановлений законодавством ліміт у 10 000 євро, громадянину повернули, а решту коштів вилучили до ухвалення рішення у справі.

        У митниці нагадують, що фізична особа має право без письмового декларування переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали в еквіваленті до 10 000 євро.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини