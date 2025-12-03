Водій намагався вивезти з України валюту на понад 4,1 млн грн

У пункті пропуску «Порубне-Сірет» митники зупинили водія автобуса, який намагався вивезти за кордон майже 100 тисяч доларів та понад 10 тисяч євро без декларування.

Сьогодні, 3 грудня, у пункті пропуску «Порубне-Сірет» митні органи запобігли спробі незаконного переміщення через державний кордон України валютних коштів на суму, еквівалентну понад 4,1 млн грн за курсом Національного банку України, повідомляє Держмитслужба.

Готівку не задекларував 46-річний громадянин України, водій автобуса, який прямував з України до Греції. Під час огляду його особистих речей митники виявили 98 000 доларів США та 10 560 євро. Жодних документів, що підтверджували б легальне походження коштів, чоловік не надав.

За цим фактом службові особи митниці склали протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України. Суму, яка не перевищує встановлений законодавством ліміт у 10 000 євро, громадянину повернули, а решту коштів вилучили до ухвалення рішення у справі.

У митниці нагадують, що фізична особа має право без письмового декларування переміщувати через митний кордон України готівкову валюту та банківські метали в еквіваленті до 10 000 євро.