У четвер в окремих регіонах України дощі та тумани

У четвер, 4 грудня, погодні процеси в Україні суттєво не зміняться, тож очікується погода, подібна до тієї, що спостерігалася в останні дні. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У північних, більшості центральних та південних областей місцями прогнозується невеликий дощ, на решті території – без опадів. Водночас у нічні та ранкові години у Карпатах можливий туман, що може ускладнювати рух на дорогах.

Вітер буде південно-східного напрямку, швидкістю 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, на сході країни та у Карпатах – від 2° тепла до 3° морозу. Вдень очікується 3-8° тепла, на Закарпатті – до 11°, а на півдні – 7-12° тепла.

На території Київської області та в Києві прогнозується хмарна погода з місцями невеликим дощем. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У області вночі буде 0-5° тепла, вдень – 3-8° тепла. У Києві вночі очікується 2-4° тепла, вдень – 4-6° тепла.