Польща підняла винищувачі через російські удари по Україні

Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про підняття винищувачів і приведення систем протиповітряної оборони в готовність через активність російської дальньої авіації, яка завдає ударів по Україні. Усі дії є превентивними та спрямовані на захист повітряного простору Польщі.

Вночі 6 грудня оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що через активність російської дальньої авіації, яка завдає ударів по території України, у польському повітряному просторі розпочала роботу військова авіація. Згідно з чинними процедурами, командування привело в дію необхідні сили і засоби, що перебувають у його розпорядженні.

Піднято винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено у стан готовності. У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо в районах поблизу потенційно загрожених територій.

Оперативне командування ЗС Польщі зазначило, що продовжує моніторинг ситуації, а задіяні сили та засоби залишаються готовими до негайної реакції.