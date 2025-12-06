        Суспільство

        Польща підняла винищувачі через російські удари по Україні

        Сергій Бордовський
        6 Грудня 2025 09:36
        Ілюстративне фото / Оперативне командування Збройних сил Польщі
        Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про підняття винищувачів і приведення систем протиповітряної оборони в готовність через активність російської дальньої авіації, яка завдає ударів по Україні. Усі дії є превентивними та спрямовані на захист повітряного простору Польщі.

        Вночі 6 грудня оперативне командування Збройних сил Польщі заявило, що через активність російської дальньої авіації, яка завдає ударів по території України, у польському повітряному просторі розпочала роботу військова авіація. Згідно з чинними процедурами, командування привело в дію необхідні сили і засоби, що перебувають у його розпорядженні.

        Піднято винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного спостереження переведено у стан готовності. У командуванні наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо в районах поблизу потенційно загрожених територій.

        Оперативне командування ЗС Польщі зазначило, що продовжує моніторинг ситуації, а задіяні сили та засоби залишаються готовими до негайної реакції.


