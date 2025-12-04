Консул України втрутився після повідомлень про відмову польської поліції прийняти заяву щодо побиття українських школярів

У польському місті Слупськ побили учнів з України, а їхній учитель, за даними батьків, висловлював ксенофобні тези на уроках. Консул України в Гданську Олександр Плодиcтий отримав запевнення від поліції, що розпочато службові дії через можливу відмову прийняти заяву про побиття.

У Слупську розгорівся скандал після побиття українських учнів перед школою та публікації записів, на яких їхній учитель озвучує ксенофобні висловлювання. Про інцидент пише Onet. Запис поширив юрист Давид Деннерт, до якого звернувся батько одного з постраждалих українських школярів.

За словами батьків, поліція спершу нібито відмовилася прийняти заяву, пояснивши, що «на відділку немає дільничного». Наступного дня правоохоронці все ж зареєстрували повідомлення. Речник слупської поліції Якуб Багінський підтвердив, що після появи інформації у медіа комендант наказав розпочати службові дії. Він додав, що хлопця з батьком спершу скерували до медзакладу через травми, а заяву поліція прийняла наступного дня.

Український консул у Гданську Олександр Плодистий також отримав інформацію про початок службової перевірки. Він наголосив, що українська сторона «не просить нічого особливого», а лише вимагає справедливого та неупередженого розгляду справи. Консул заявив, що недопустимо, аби подібні інциденти на національному ґрунті повторювалися, і що польська держава та суспільство мають реагувати на такі випадки.

Коментуючи поведінку вчителя та побиття школярів, Плодистий зазначив, що бачить ситуацію «дуже негативно» та очікує, що у разі підтвердження фактів будуть застосовані відповідні наслідки. Він висловив жаль, що батьки не звернулися до нього раніше.

Найбільше дипломата занепокоїла «позиція інституцій», які, за його словами, мають бути прикладом для дітей і дотримуватися правових норм.

Поліція Слупська веде провадження за фактом бійки, наразі нікому не оголошено підозру. Вчитель, який нібито робив ксенофобні висловлювання, перебуває на лікарняному, а у його справі розпочало перевірку освітнє кураторство.