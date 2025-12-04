Скандал на Міс Всесвіт 2025: президент оргкомітету подав у суд на переможницю Фатіму Бош

Організатор конкурсу Міс Всесвіт 2025 у Таїланді подав скаргу про наклеп проти нової переможниці Фатіми Бош. Він заперечує, що називав її «тупоголовою» (dumbhead), і наполягає, що його слова були перекручені.

Президент оргкомітету Навад Іцарагрісіл подав кримінальну скаргу проти переможниці конкурсу Фатіми Бош. Відповідна заява опубликована на сторінці Miss Universe Thailand у Facebook. Суперечка між організатором та мексиканською учасницею почалася 4 листопада під час заходу в Бангкоку, коли Іцарагрісіл звинуватив Бош у небажанні публікувати спонсорський контент у соцмережах. За даними The Thaiger, коли конкурсантка спробувала пояснити свою позицію, він нібито наказав їй «перестати говорити і лише слухати», після чого вона залишила приміщення.

Згодом Бош заявила журналістам, що Іцарагрісіл назвав її «dumbhead». Організатор публічно вибачився за емоційність, але категорично заперечив, що вживав образливе слово. Попри конфлікт та чутки про упереджене суддівство, Бош здобула титул Міс Всесвіт 2025, ставши четвертою мексиканкою, яка отримала корону.

За твердженням організаторів, Бош продовжувала повторювати заяву про нібито образу навіть після того, як їй повідомили, що в аудіозаписах чітко чути іншу фразу. Вони стверджують, що Іцарагрісіл сказав “damage”, а не “dumbhead”. А повна фраза була така: “If you follow the order from your national director you’re damage, if you not you can do it. I very happy and the good report will go to organize…”.

У заяві Miss Grand International зазначено, що конкурсантка нібито не вибачилася та продовжувала давати інтерв’ю з неправильним трактуванням інциденту, вже будучи переможницею конкурсу. 12 листопада Іцарагрісіл подав у Таїланді кримінальну скаргу на Бош за наклеп. Організатори попередили, що подальше поширення подібних заяв може призвести до нових юридичних дій, а медіа закликали утримуватися від ретрансляції недостовірних тверджень.