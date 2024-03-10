Представниця Чехії виграла конкурс “Міс світу”

Переможницею конкурсу “Міс світу” стала представниця Чехії Христина Пишкова. Фінал конкурсу відбувся в індійському Мумбаї.

Першою віце-міс стала Ясміна Зайтун із Лівану.

“Коронація на титул “Міс Світу” – це втілення мрії. Для мене величезна честь представляти свою країну і цінності “краси з метою” на глобальній платформі”, – сказала Пишкова.

Після того як чинна Міс Світу Кароліна Бєлявська з Польщі передала їй корону, Пишкова помахала рукою великому натовпу в Jio World Convention Center і обійняла деяких інших учасниць, передає AP.

Христина Пишкова з Чехії коронована як Міс Світу 2024 / Фото AP

Фінал “Міс світу” повернувся до Індії після 28-річної перерви. Представниця цієї країни увійшла до топ-8 фіналісток. Раніше дівчата з Індії шість разів вигравали конкурс.