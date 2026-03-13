У Раді хочуть заборонити примусово доставляти військовозобов’язаних до ТЦК: що пропонують

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує врегулювати перевірку військово-облікових документів та вручення повісток. Документ також визначає, коли до таких випадків може залучатися поліція.

Про це йдеться в тексті законопроєкту, опублікованому на сайті Верховної Ради України.

Законопроєкт пропонує доповнити закон “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” новою статтею, яка визначає порядок перевірки військового обліку і вручення повісток. Згідно з документом, виклик до територіального центру комплектування може здійснюватися двома способами – особистим врученням повістки або надсиланням її поштою рекомендованим листом із повідомленням про вручення.

Під час перевірки військово-облікових документів і вручення повісток представники ТЦК та поліцейські, згідно з проєктом закону, не мають права необґрунтовано застосовувати фізичну силу або спеціальні засоби.

Якщо під час перевірки виявляють порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізацію, представники ТЦК повинні роз’яснити людині мету мобілізації, її права та обов’язки. Після цього їй можуть вручити повістку із датою і часом прибуття до ТЦК, але не пізніше ніж через три дні після вручення.

Відмова від отримання повістки, згідно із законопроєктом, вважається порушенням законодавства про оборону і мобілізацію та тягне адміністративну відповідальність.

Якщо людина не з’являється до ТЦК у зазначений час без поважної причини або відмовляється отримувати повістку, це може стати підставою для притягнення до адміністративної відповідальності. Після цього керівник ТЦК може звернутися до поліції, щоб людину доставили до територіального центру комплектування.

Водночас законопроєкт передбачає, що звертатися до поліції з вимогою затримати людину і доставити її до ТЦК забороняється, якщо щодо неї немає рішення про адміністративну відповідальність і відповідні дані не внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.