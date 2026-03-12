Напад на військових ТЦК на Закарпатті: трьох підозрюваних взяли під варту

Ужгородський міськрайонний суд обрав запобіжний захід трьом чоловікам, підозрюваним у нападі на військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Їх взяли під варту без права внесення застави.

На Закарпатті суд арештував трьох підозрюваних у нападі на військових ТЦК / Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Закарпаття. Йдеться про подію, яка сталася 10 березня неподалік села Пацканьово Ужгородського району.

За даними поліції, під час заходів з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірки військово-облікових документів група місцевих жителів здійснила хуліганський напад на військовослужбовців.

Реклама

Реклама

Фігуранти перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військові, та спровокували конфлікт. Під час сутички вони дерев’яними палицями пошкодили транспортний засіб.

Слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції повідомили трьом затриманим про підозру, а суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Правоохоронці зазначають, що наразі тривають заходи щодо притягнення до відповідальності інших учасників нападу.