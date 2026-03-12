У застосунку 112 з’явився відеодзвінок до оператора з жестовою мовою

Мобільний застосунок 112 Ukraine отримав важливе оновлення — тепер користувачі можуть здійснювати відеовиклик до оператора, який володіє жестовою мовою. Це дозволить людям із порушеннями слуху та мовлення самостійно звернутися по допомогу.

Нові можливості застосунку 112 Ukraine / Інфографіка: МВС

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. За його словами, нова функція дає змогу під час відеодзвінка пояснити ситуацію оператору жестовою мовою та швидко передати інформацію про подію.

Крім того, у застосунку з’явилася функція автоматичної передачі геолокації до Служби 112. У критичній ситуації людина може не знати точної адреси або не мати змоги її повідомити, тому точні координати дозволяють значно швидше визначити місце події.

Міністр зазначив, що дані користувачів у застосунку захищені. Сервіс відповідає державним стандартам кібербезпеки та використовує інформацію виключно для обробки екстрених викликів.

З моменту запуску через застосунок вже надійшло понад 9,2 тисячі звернень, а кількість його завантажень перевищила 326 тисяч.

У МВС підкреслюють, що цифровий канал зв’язку зі Службою 112 уже став важливим інструментом отримання допомоги у надзвичайних ситуаціях.