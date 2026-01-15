Відтепер служба 112 прийматиме звернення про проблеми з теплом, водою та електрикою — МВС

Служба 112 відтепер прийматиме не лише екстрені виклики, а й повідомлення про проблеми з тепло-, водо- та електропостачанням. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв’ю українським медіа, інформує МВС.

За його словами, оператори служби також оброблятимуть дані про наслідки ворожих атак і пошкодження інфраструктури. Отриману інформацію протягом 2–3 хвилин передаватимуть до відповідних штабів, зокрема енергетичного, що дозволить екстреним і комунальним службам реагувати оперативно.

Крім того, через службу 112 громадяни зможуть дізнатися про розташування найближчих Пунктів незламності або обігріву.

Реклама

Реклама

Клименко зазначив, що громадяни можуть телефонувати на 112 у будь-який час доби навіть за відсутності мобільного зв’язку, якщо є доступ до Wi-Fi, та закликав заздалегідь встановити застосунок 112 Ukraine.