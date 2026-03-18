Укрпошта має п’ять днів на сплату 255 тис. гривень штрафу від НБУ

Національний банк України оштрафував Укрпошту на 255 тисяч гривень. Причиною стало порушення вимог законодавства на платіжному ринку.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Штраф у розмірі 255 тис. гривень АТ “Укрпошта” отримала за неподання компанією до НБУ інформації, документів або їх копій, які регулятор запитував відповідно до встановлених вимог у визначені строки.

Порушення вимог Закону України “Про платіжні послуги” було встановлено за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю Укрпошти.

Рішення про накладення штрафу ухвалив 16 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури НБУ.

Укрпошта має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із моменту отримання відповідного рішення.