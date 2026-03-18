        Укрпошта має п’ять днів на сплату 255 тис. гривень штрафу від НБУ

        Галина Шподарева
        18 Березня 2026 16:31
        Офіс Укрпошти / Ігор Смілянський

        Національний банк України оштрафував Укрпошту на 255 тисяч гривень. Причиною стало порушення вимог законодавства на платіжному ринку.

        Про це повідомляє пресслужба НБУ.

        Штраф у розмірі 255 тис. гривень АТ “Укрпошта” отримала за неподання компанією до НБУ інформації, документів або їх копій, які регулятор запитував відповідно до встановлених вимог у визначені строки.

        Порушення вимог Закону України “Про платіжні послуги” було встановлено за результатами безвиїзного нагляду за діяльністю Укрпошти.

        Рішення про накладення штрафу ухвалив 16 березня 2026 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків і платіжної інфраструктури НБУ.

        Укрпошта має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із моменту отримання відповідного рішення.


