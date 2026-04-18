Стрілянина у Києві: нападника ліквідували під час штурму, є загиблі та поранені

У Києві завершили спецоперацію після стрілянини в Голосіївському районі. Нападника ліквідували під час штурму приміщення супермаркету, де він утримував заручників.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, спецпризначенці КОРД Нацполіції провели штурм магазину, де перебував зловмисник. Перед цим із ним намагалися встановити контакт перемовники. Під час затримання чоловік відкрив вогонь по поліцейських, після чого його ліквідували.

Кількість жертв наразі уточнюється. Відомо, що є загиблі та поранені.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що, за даними медиків, госпіталізовано вже 10 людей, серед них одна дитина. Усім надається необхідна допомога.

За інформацією з соцмереж, ймовірним підозрюваним є Васильченков Дмитро Васильович, 1968 року народження. Повідомляється, що він народився в Москві, має громадянство України, раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом — у Голосіївському районі столиці.