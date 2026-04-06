У Білій Церкві поштарка привласнила понад 185 тисяч гривень пенсій

У Білій Церкві правоохоронці викрили працівницю поштового відділення у привласненні пенсійних виплат. Сума збитків перевищила 185 тисяч гривень.

Про це повідомила поліція Київської області.

За даними слідства, 34-річна жінка, працюючи заступником керівника одного з поштових відділень, у квітні 2024 року зловживала службовим становищем і безпідставно списала невиплачені пенсії 23 громадян.

Реклама

Реклама

Як встановили правоохоронці, вона внесла відповідні неправдиві дані до облікових документів і заволоділа коштами на суму понад 185 тисяч гривень.

Внаслідок її дій товариству було завдано майнової шкоди на вказану суму.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.

За вчинене їй загрожує до восьми років позбавлення волі.