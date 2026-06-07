У Вірменії завершилося голосування на парламентських виборах

У Вірменії завершилося голосування на дострокових парламентських виборах, результат яких може визначити подальший зовнішньополітичний курс країни. Після закриття о 20:00 за місцевим часом усіх 2005 виборчих дільниць у країні розпочався підрахунок голосів.

Центральна виборча комісія повідомила про найвищу явку виборців за останні понад десять років. За оцінками спостерігачів, це свідчить про високий рівень політичної напруги та невизначеності, з якими країна підійшла до виборів.

У виборах брали участь 18 партій і блоків. Для проходження до парламенту партіям необхідно було подолати 4-відсотковий бар’єр, тоді як для виборчих об’єднань поріг становив від 8 до 10 відсотків залежно від кількості учасників блоку.

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Головним питанням кампанії став вибір між курсом чинного прем’єр-міністра Нікола Пашиняна на зближення із Заходом та альтернативами, які пропонувала розрізнена опозиція. Серед найбільш помітних опонентів влади були проросійський альянс «Сильна Вірменія», пов’язаний із бізнесменом Самвелом Карапетяном, а також блок «Вірменія» колишнього президента Роберта Кочаряна.

Попри втрату Нагірного Карабаху та падіння рівня довіри до влади, Пашинян зберіг політичні позиції. Багато виборців визнавали наявність претензій до чинного уряду, але водночас не довіряли його суперникам.

Одним із ключових пунктів передвиборчої програми Пашиняна було поглиблення співпраці з Європейським Союзом і зменшення залежності від Росії. Водночас у день голосування він заявив, що Вірменія наразі «об’єктивно не готова» до отримання статусу кандидата на вступ до ЄС і продовжуватиме шлях реформ у співпраці з європейськими партнерами.

У Москві такий курс сприймають негативно. У травні президент РФ Володимир Путін запропонував провести у Вірменії референдум щодо вибору між Європейським Союзом і Росією. На тлі політичних розбіжностей останніми тижнями Росія також обмежила постачання низки вірменських товарів, зокрема квітів, фруктів, овочів, алкоголю та мінеральної води.

Опоненти Пашиняна стверджують, що дистанціювання від Москви робить Вірменію більш вразливою як в економічному, так і в безпековому плані. Один із лідерів опозиції Роберт Кочарян напередодні виборів заявив, що збереження Пашиняна на посаді прем’єра матиме негативні наслідки для країни.

Ще один опозиційний політик, бізнесмен Самвел Карапетян, голосував, перебуваючи під домашнім арештом у справі про заклики до захоплення влади. Сам він не брав участі у виборах, а список альянсу «Сильна Вірменія» очолив його племінник Нарек Карапетян, щодо якого також було відкрито кримінальне провадження.

За даними екзитполів, саме «Сильна Вірменія» може стати найбільшою опозиційною силою в новому складі парламенту.