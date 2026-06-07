Вибори у Вірменії: країна обирає між Європою та Росією

У Вірменії розпочалося голосування на виборах, результат яких може визначити подальший зовнішньополітичний курс країни — продовження зближення із Заходом або повернення до традиційного союзника, Росії, повідомляє BBC.

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян балотується на новий термін, обіцяючи продовжити курс на європейську інтеграцію. Водночас Москва посилює економічний тиск на країну, населення якої становить близько трьох мільйонів людей.

Вибори привернули значну увагу міжнародної спільноти. Останніми роками Вірменія поступово зближувалася із західними партнерами, хоча Росія залишається її найбільшим торговельним партнером.

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Після приходу до влади у 2018 році Пашинян послідовно віддаляв країну від Москви. За цей час у Вірменії було ухвалено закон про початок процесу вступу до Європейського Союзу, а також прискорено мирний процес із сусіднім Азербайджаном завдяки угоді, укладеній за посередництва США.

Підтримку прем’єру висловив президент США Дональд Трамп. Раніше цього року Пашинян також приймав у Єревані масштабний саміт за участю лідерів ЄС та президента України Володимира Зеленського.

Попри зовнішньополітичні успіхи, рівень підтримки Пашиняна всередині країни знизився. Якщо у 2021 році його підтримували 54% виборців, то нині цей показник становить близько 30%.