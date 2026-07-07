Російські спортсмени зможуть повертатися до міжнародних змагань за новими умовами МОК

Виконком Міжнародного олімпійського комітету тимчасово зняв дискваліфікацію з Олімпійського комітету Росії, яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рекомендовані умови участі для російських спортсменів і команд, зокрема захисні заходи, більше не застосовуються.

Про це повідомили в МОК.

Виконавчий комітет МОК вирішив, що його рекомендації щодо російських спортсменів і команд, ухвалені у 2022 та 2023 роках, більше не застосовуються.

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Причиною цього стало те, що Олімпійський комітет Росії більше не включає до складу своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, які підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету України. Також ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме діяльності на цих територіях.

Тепер усі російські спортсмени, які повертаються до участі в міжнародних змаганнях, повинні відповідати антидопінговим вимогам. Рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх МОК ухвалить “у відповідний час”.

Водночас МОК не організовуватиме свої заходи в Росії та не запрошуватиме на них російських урядовців чи державних посадовців. У комітеті також заявили, що їхня позиція щодо російського вторгнення в Україну не змінилася.

У МОК наголосили, що їхня позиція щодо російського вторгнення в Україну не змінилася. Комітет заявив, що й надалі засуджує вторгнення і підтримує олімпійську спільноту України.