У МОК заявили, що РФ досягла “нового дна”

У Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що російська влада «досягла нового дна», тому що звинуватила організацію в «скочуванні до расизму і неонацизму».

Про це повідомив на пресконференції речник МОК Марк Адамс, передає Euronews.

Адамс заявив, що заяви з Москви, включаючи звинувачення в «расизмі та неонацизмі», були «дуже агресивними» і досягли «нового дна».

Президент МОК Томас Бах доручив Адамсу відповісти на звинувачення Росії через їхній особистий характер.

Адамс підкреслив, що коментарі виходять за межі допустимого: «Пов’язувати президента (Баха – ред.), його національність (німець – ред.) і Голокост у цьому контексті – це нове дно».