Reuters: Японія забороняє постачання авіапального до Росії навіть через треті країни

Заборона Японії на експорт авіаційного пального до Росії поширюється також на постачання через треті країни та перевантаження в морі. Такі обмеження діють у межах санкцій проти РФ, запроваджених у координації з G7 та міжнародними партнерами.

Про це пише Reuters із посиланням на міністра торгівлі Японії Рьосея Акадзаву.

Reuters раніше повідомило, що Росія готується імпортувати вантаж авіаційного пального японського походження через трейдерів. Це відбувається на тлі паливної кризи, спричиненої українськими атаками на російську енергетичну інфраструктуру.

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Акадзава заявив, що Японія у координації з G7 та іншими представниками міжнародної спільноти заборонила експорт низки товарів до Росії в межах санкцій. Авіаційне пальне також підпадає під ці експортні заборони.

Коментувати конкретні випадки він відмовився, але уточнив, що заборона охоплює експорт до Росії через треті країни, зокрема перевантаження з судна на судно в морі.

За словами Акадзави, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості працює над запобіганням обходу санкцій. Для цього відомство підвищує обізнаність у галузі, видає попередження та обмінюється інформацією з внутрішніми й закордонними органами влади.

“Ми й надалі впроваджуватимемо суворий експортний контроль у співпраці з іншими країнами, беручи до уваги міжнародну ситуацію”, — сказав він.