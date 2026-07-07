ДБР перевіряє завищення вартості дронів, закуплених майже за 7 млрд грн

Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії у справі щодо можливого штучного завищення вартості безпілотників, які у 2025 році постачалися за державними контрактами. Загальна сума закупівель становила майже 7 млрд грн.

Про це повідомили в ДБР.

За даними бюро, дрони у 2025 році постачалися за державними контрактами одному із державних замовників у сфері оборони. Як раніше повідомляли ЗМІ, йдеться про компанію Vyriy Industries.

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За попередніми даними, упродовж 2025 року приватне підприємство поставило безпілотні літальні апарати різних типів та модифікацій за державними контрактами на загальну суму майже 7 млрд грн.

Слідство перевіряє версію, що службові особи підприємства могли штучно збільшувати вартість продукції шляхом безпідставного включення до її собівартості завищених виробничих, адміністративних та інших витрат. Це могло впливати на кінцеву ціну безпілотників, закуплених за бюджетні кошти.

Також перевіряється інформація щодо використання розгалуженої мережі фізичних осіб-підприємців та суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. За версією слідства, їх могли використовувати для документального оформлення фінансово-господарських операцій, штучного формування витрат підприємства та можливого виведення коштів.

За матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України встановлено фінансові операції на загальну суму понад 197 млн грн. Їх перевіряють на предмет можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

У межах розслідування вже встановлено понад 150 ФОПів, які могли використовуватися у схемі. Серед них — майстри манікюру, студенти, працівники магазинів тощо.

Частину з них уже допитали як свідків. За їхніми словами, вони фактично не здійснювали підприємницької діяльності, а документи для державної реєстрації надали стороннім особам за грошову винагороду.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 205-1 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінальних правопорушень, кола причетних та розміру завданих державі збитків.