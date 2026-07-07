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“Після удару РФ по Шевченківському району госпіталізували чотирьох постраждалих. Двоє з них — у важкому стані”, — уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще шестеро людей отримали поранення.