7 липня російські військові завдали авіаудару по Харкову. Внаслідок атаки одна людина загинула, шестеро дістали поранення.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Щонайменше три керовані авіабомби влучили у Шевченківському району Харкова.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще шестеро людей отримали поранення.
У результаті атаки згоріли автомобілі, пошкоджено житлові будинки. Наслідки обстрілу уточнюються.
“Після удару РФ по Шевченківському району госпіталізували чотирьох постраждалих. Двоє з них — у важкому стані”, — уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.