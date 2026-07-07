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        ТЕРМІНОВОРосіяни скинули на Харків КАБи: відомо про загиблого та шістьох поранених

        Галина Шподарева
        7 Липня 2026 15:13
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        Дим після вибуху / Фото ілюстративне: Соцмережі
        Дим після вибуху / Фото ілюстративне: Соцмережі

        7 липня російські військові завдали авіаудару по Харкову. Внаслідок атаки одна людина загинула, шестеро дістали поранення.

        Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

        Щонайменше три керовані авіабомби влучили у Шевченківському району Харкова.

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        За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще шестеро людей отримали поранення.

        У результаті атаки згоріли автомобілі, пошкоджено житлові будинки. Наслідки обстрілу уточнюються.

        “Після удару РФ по Шевченківському району госпіталізували чотирьох постраждалих. Двоє з них — у важкому стані”, — уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.


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