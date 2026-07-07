Суд відмовив САП у продовженні обов’язків Юлії Тимошенко

Вищий антикорупційний суд відмовився продовжити процесуальні обов’язки, покладені на народну депутатку Юлію Тимошенко у справі про неправомірну вигоду. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Відповідне рішення суддя Олег Ткаченко виніс на засіданні 7 липня.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просив суд продовжити заходи ще на два місяці. Йшлося про обов’язок прибувати за кожною вимогою до прокурорів САП та повідомляти про зміну місця проживання.

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Обвинувачення обґрунтовувало клопотання ризиком впливу Тимошенко на свідків та експертів, можливістю переховування від суду або перешкоджання кримінальному провадженню в інший спосіб.

Тимошенко в залі суду заявила, що прокурор не навів прикладів, коли її публічна або процесуальна активність блокувала чи ускладнювала розгляд справи.

На її думку, два обов’язки, про які йшлося в клопотанні, не здатні запобігти такому ризику.

За підсумками засідання суд відмовив САП у продовженні обов’язків. Повний текст ухвали мають опублікувати 13 липня.

Після рішення суду Тимошенко у своїх соцмережах назвала його “маленькою великою перемогою”. САП наразі публічно не коментувала ухвалу.

Справу НАБУ і САП проти лідерки “Батьківщини” передали до суду 26 травня. 8 квітня НАБУ і САП заявили про завершення досудового розслідування.

14 січня Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Тимошенко за статтею про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди.

За версією слідства, її підозрюють у тому, що вона ініціювала переговори з окремими парламентарями щодо “системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань”.