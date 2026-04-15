Тимошенко зібралася до Хорватії: Вакс дозволили виїзд за кордон

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду дозволив народній депутатці Юлії Тимошенко тимчасово отримати паспорт для виїзду за кордон. Йдеться про службове відрядження до Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

Рішення ухвалене 15 квітня за клопотанням сторони захисту. Суд змінив один із покладених на підозрювану обов’язків і дозволив отримати паспорт у Державній міграційній службі для поїздки до Хорватії.

Після повернення з відрядження депутатка зобов’язана протягом трьох календарних днів знову здати паспорт на зберігання до органу ДМС за місцем проживання.

“Справедливість є. Матиму змогу представити Україну на важливій міжнародній зустрічі. Як завжди, говоритиму з нашими партнерами про пріоритетне для нашої країни – захист, підтримку та національні інтереси”, – написала Тимошенко у Facebook.

Нагадаємо, 13 січня слідчі антикорупційних органів під час обшуку в офісі “Батьківщини” вилучили у лідерки партії Юлії Тимошенко 40 тисяч доларів. За версією слідства, цими грошами нардепка планувала купити голоси трьох народних депутатів з іншої фракції. Тимошенко повідомили про підозру в пропозиції хабаря та опублікували запис її розмов із депутатом, якому вона запропонувала гроші.