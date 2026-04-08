НАБУ і САП завершили розслідування справи Юлії Тимошенко

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування щодо голови однієї з фракцій Верховної Ради. Матеріали справи передано стороні захисту для ознайомлення.

Про це повідомили в НАБУ.

Прізвища фігурантки справи в бюро не називають, проте з обставин справи випливає, що йдеться про Юлію Тимошенко. Політикиню підозрюють у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам України.

За даними слідства, в грудні 2025 року підозрювана домовлялася з окремими парламентарями про систему винагород за лояльні голосування.

Йшлося про сталий механізм співпраці з виплатами наперед. Народні обранці мали виконувати вказівки щодо голосування (“за” чи “проти”), утримання або ж неучасті.

У січні 2026 року керівниці депутатської фракції повідомили про підозру.

Обвинувачення кваліфіковано за частиною 4 статті 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна.

16 січня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 33,28 млн грн, яку внесли 23 січня.