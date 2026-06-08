Після скандалу з російським шрифтом “Живчик” випускатимуть у двох варіантах оформлення

Український бренд “Живчик” заявив, що продовжить випуск напою одночасно в новому та класичному оформленні. Рішення ухвалили після суспільної дискусії щодо використання на оновленій упаковці шрифту, пов’язаного з дизайнеркою російського походження.

Про це компанія “Живчик” повідомила в Instagram.

“Ми продовжуємо випускати обидві версії: у сучасному та класичному дизайні, зберігаючи незмінним те, за що ви любите “Живчик”, — його смак”, — зазначили в компанії.

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Раніше бренд опинився в центрі скандалу після оновлення айдентики та відмови від звичного оформлення упаковки. Додаткову критику викликало використання шрифту Road Radio, авторкою якого під псевдонімом Glen Jan є дизайнерка російського походження Elena Kowalski.

Після цього в компанії заявили про намір змінити шрифт на оновленій упаковці. Там пояснили, що під час розробки нового дизайну використали шрифт, запропонований партнерською агенцією та офіційно придбаний через міжнародний сервіс.

За словами представників бренду, на етапі погодження дизайну ні агенція, ні компанія не знали про додаткові обставини, які стали відомі пізніше. У результаті було ухвалено рішення відмовитися від Road Radio та перейти на український шрифт ERMILOV PRO, створений дизайнерами Кирилом Ткачовим і Сергієм Макаренком.