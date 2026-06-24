Колекціонувати реальних котів як покемонів: у Google Play з’явилася гра CatchCat

У Google Play вийшов мобільний застосунок CatchCat від розробника santotech, який пропонує збирати реальних котів у стилі Pokémon GO. Гра використовує доповнену реальність і машинне навчання для розпізнавання тварин та створення їхніх колекційних карток.

Про це пише видання dev.ua.

CatchCat дозволяє розпізнавати котів, яких користувач зустрічає у реальному житті, зокрема безпритульних тварин, домашніх улюбленців, а також зображення котів із цифрових екранів, включно з мемами. Ігровий процес побудований навколо взаємодії з об’єктами реального світу. Побачивши кота, користувач активує камеру смартфона, а застосунок за допомогою інтерактивних накладок виявляє об’єкт у кадрі.

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Процес збору реалізований у форматі мінігри: користувачу потрібно спрямувати віртуальну 3D-банку з кормом у бік об’єкта. Після цього алгоритм визначає породу тварини та генерує її тривимірну модель для особистої бібліотеки.

BİRİ SOKAKTA GÖRDÜĞÜN KEDİLERİ POKEMON GİBİ TOPLAYAN BİR UYGULAMA YAPMIŞ, VE EN GÜZEL KISMI HİLEYİ İMKANSIZ HALE GETİRMESİ.



mantık basit. sokakta bir kedi görüyorsun, kamerayı açıyorsun, fotoğrafını çekiyorsun. kedi koleksiyonuna küçük bir yaratık olarak ekleniyor. kendi ismi,… pic.twitter.com/zAqoUxUFtT — digital ghost (@vibeeval) June 21, 2026

Кожна модель отримує бойові характеристики, рівень рідкості, ім’я та картку з вихідною фотографією. Під час дослідження карти світу користувачі накопичують бали досвіду та підвищують рівень, що збільшує ймовірність виявлення рідкісніших моделей.

Інтерактивна карта показує локації котів, яких спіймали інші користувачі поблизу GPS-розташування гравця. Якщо наблизитися до такого маркера, кота можна спіймати у спеціальній віртуальній 3D-кімнаті.

На сайті гри зазначається, що CatchCat використовує Edge AI — обробку штучного інтелекту безпосередньо на пристрої. Для розпізнавання об’єктів у реальному часі та класифікації порід інтегровано нейромережеві моделі YOLO та SSD.

Усі обчислення, аналіз зображень та ідентифікація дублікатів відбуваються локально на процесорі смартфона. Зображення користувачів не надсилаються на сторонні сервери.

Синхронізація колекції з хмарою через платформу Convex відбувається після підключення пристрою до інтернету, тому застосунок може працювати в автономному режимі.

Безплатна версія CatchCat доступна для Android у Google Play. Версія для iOS перебуває на стадії розробки.

Монетизація передбачає базову безплатну гру з можливістю придбання підписки CatCatch Pro, яка прискорює накопичення ігрових ресурсів та відкриває доступ до додаткових функцій.

Наразі CatchCat тимчасово не дозволяє ловити чи додавати нових котів, оскільки сервери гри не витримали навантаження. Водночас гравці можуть ловити на карті світу котів інших користувачів.

У майбутніх оновленнях розробники планують запустити PvP-режим Alley Clash. У ньому оцифровані моделі котів працюватимуть як бойові картки з індивідуальними стихіями, характеристиками та бонусами від типів віртуального корму.