Після смерті 12-річної доньки італійка подала до суду на Meta та TikTok

В Італії кілька родин подали колективний позов проти компаній Meta та TikTok, звинувачуючи соціальні мережі у негативному впливі на неповнолітніх користувачів. Поштовхом до справи стала смерть 12-річної Росселли Роггеро Угес.

Про це повідомляє Reuters.

Мати дівчинки Ірен Роггеро Угес розповіла, що протягом кількох місяців спостерігала зміни в поведінці доньки. За її словами, після смерті дитини родина отримала доступ до її пристроїв і виявила, що Росселла значно активніше користувалася соцмережами, ніж вважали батьки.

Реклама

Реклама

Зокрема, дівчинка вела прихований акаунт в Instagram під назвою “Just a dead pers0n”.

Батьки стверджують, що у вересні 2023 року Росселла почала шукати контент депресивного характеру, який відповідав її емоційному стану. За їхніми словами, алгоритми соціальних мереж продовжували рекомендувати їй подібні матеріали.

“У якийсь момент здавалося, що це почало жити власним життям, розростаючись доти, доки не поглинуло її життєрадісну, товариську сторону — ту світлішу частину її особистості”, — розповіла мати дівчинки.

Позивачі вимагають запровадження жорсткіших обмежень доступу дітей до соціальних мереж та більшої уваги до ризиків для неповнолітніх користувачів. Це перший в Італії колективний позов, спрямований безпосередньо проти соціальних мереж та їхніх алгоритмів.

У Meta заявили, що постійно впроваджують нові механізми захисту підлітків, зокрема систему Teen Accounts та інші інструменти безпеки.

У TikTok також відкинули звинувачення та повідомили, що видаляють понад 99% контенту, який порушує правила платформи щодо захисту психічного та поведінкового здоров’я користувачів. Компанія також заявила про інвестиції в системи безпеки, які обмежують доступ до потенційно шкідливого контенту та допомагають спрямовувати вразливих користувачів до служб підтримки.