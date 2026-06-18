Українці зробили жителя Іраку зіркою соцмереж через помилку в Threads

Житель Іраку Мобін Насір несподівано опинився в центрі уваги українських користувачів соцмереж через плутанину з акаунтом телеканалу СТБ. За кілька днів кількість його підписників зросла з кількох сотень до понад чотирьох тисяч.

Про це повідомляє BBC News Україна.

Історія почалася після резонансу навколо інтерв’ю телеведучої Маші Єфросиніної з ведучою програми “МайстерШеф” Ольгою Мартиновською. Після виходу інтерв’ю частина користувачів соцмереж почала залишати скарги та позначати телеканал СТБ у Threads.

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Однак замість офіційної сторінки українського телеканалу @stbua багато користувачів помилково тегали акаунт @stb, який належить мешканцю Іраку Мобіну Насіру.

За словами чоловіка, спочатку він не розумів, що відбувається.

“Чесно кажучи, це був повний шок! Мій телефон ні на мить не переставав вібрувати від сповіщень та повідомлень, і спочатку я серйозно подумав, що мій акаунт зламали або що я сплю”, — розповів чоловік.

Насір зазначив, що до цього знав про Україну лише загальні факти та стежив за окремими новинами.

Після хвилі повідомлень від українців він опублікував допис українською мовою з проханням припинити позначати його сторінку, оскільки не має жодного стосунку до конфлікту, який виник в українському інформаційному просторі.