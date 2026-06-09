На Львівщині знищили популярну фотолокацію: замість диких маків сіятимуть квасолю

У Львівській області переорали відоме макове поле поблизу Ожидова, яке останніми днями стало популярною фотолокацією. Власник ділянки пояснив, що це дикі маки, які не висівали спеціально.

Про це пише Суспільне Львів.

Власник ділянки, фермер Сергій Шелемба, розповів, що маки на полі з’явилися природним шляхом і не були спеціально посіяні.

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“Це — дикий мак. Він сам по собі засіюється. Ми не засіювали його, а спеціально дали йому відрости, щоб потім передискувати. Він росте для збагачення ґрунту”, — зазначив фермер.

За словами власника, відвідувачі, які приїжджали на поле для фотосесій, не завдали жодної шкоди посівам. Після переорювання на ділянці планують висіяти нову культуру.

«Цього року буде квасоля посіяна, а на наступний рік — не знаю. Поки мак був дикий, ми були не проти, щоб люди приїжджали і фотографувалися. Але якщо ми посадимо квасолю, то, звісно, ми вже не маємо бажання, щоб там люди фотографувалися», — додав фермер.

Аграрій також зазначив, що подібна ситуація вже траплялася на цьому полі у 2021 році, коли через масове цвітіння маків сюди також приїжджали охочі зробити фотографії.