Дощі, грози та до +28°: прогноз погоди в Україні на 12 липня

У неділю, 12 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, повідомили в Укргідрометцентрі.
Вітер буде південно-західним із переходом на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі становитиме 9-14°, удень — 20-25°.
На півдні та південному сході країни вночі прогнозують 13-18°, а вдень — 23-28°.
У Київській області також очікується мінлива хмарність і місцями короткочасні дощі.
Температура по області вночі становитиме 9-14°, удень — 20-25°.
У Києві вночі прогнозують 12-14°, а вдень повітря прогріється до 22-24°.