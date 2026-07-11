        Суспільство

        Дощі, грози та до +28°: прогноз погоди в Україні на 12 липня

        Віктор Алєксєєв
        11 Липня 2026 21:19
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        Ірпінь / Фото: Facebook Юлія Устиновська
        Ірпінь / Фото: Facebook Юлія Устиновська

        У неділю, 12 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, повідомили в Укргідрометцентрі.

        Вітер буде південно-західним із переходом на північно-західний, швидкістю 5-10 м/с.

        Температура повітря вночі становитиме 9-14°, удень — 20-25°.

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        На півдні та південному сході країни вночі прогнозують 13-18°, а вдень — 23-28°.

        У Київській області також очікується мінлива хмарність і місцями короткочасні дощі.

        Температура по області вночі становитиме 9-14°, удень — 20-25°.

        У Києві вночі прогнозують 12-14°, а вдень повітря прогріється до 22-24°.


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