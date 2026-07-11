Дощі, грози та до +28°: прогноз погоди в Україні на 12 липня

Після вибуху у Вишневому перевіряють керівників двох держпідприємств

У Київській області також очікується мінлива хмарність і місцями короткочасні дощі.

У неділю, 12 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, повідомили в Укргідрометцентрі .