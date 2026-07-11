Президентка Молдови висунула Васіле Тофана на посаду прем’єр-міністра

Президентка Молдови Мая Санду висунула 44-річного інвестора Васіле Тофана на посаду прем’єр-міністра після несподіваної відставки Александру Мунтяну. Про це пише Bloomberg.

У суботу Санду доручила Тофану сформувати новий проєвропейський уряд. Його кандидатуру підтримує правляча партія “Дія і солідарність”, яка має більшість у парламенті.

Тофан є випускником Гарвардської школи бізнесу та старшим партнером київського інвестиційного фонду Horizon Capital. Він має 15 днів, щоб представити склад уряду.

Реклама

Реклама

Мунтяну несподівано подав у відставку минулого тижня після восьми місяців роботи на посаді прем’єра. Його рішення змусило правлячу партію терміново шукати нового керівника уряду.

Перед Тофаном стоїть завдання зберегти темпи руху Молдови до вступу в Європейський Союз. Минулого місяця країна офіційно розпочала переговори про вступ до ЄС і планує приєднатися до блоку до 2030 року.

Зміна уряду відбувається на тлі корупційного скандалу, пов’язаного з державною компанією MoldATSA, яка надає аеронавігаційні послуги. Керівників підприємства звинувачують у незаконному отриманні посад, а також надмірно високих зарплат і пільг.

Після висунення Тофан заявив, що останні тижні були складними та багато людей розчаровані. Він пообіцяв швидкі дії для відновлення довіри, а також попередив про необхідність змін, серед яких можуть бути непопулярні заходи.