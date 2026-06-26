Українці в Молдові зможуть простіше отримати громадянство України

Українці, які живуть у Республіці Молдова, отримають можливість набувати громадянство України у спрощеному порядку. Уряд включив Молдову до переліку держав, на громадян яких поширюється цей механізм, повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення вона обговорила з прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну.

Свириденко назвала такий крок закономірним для двох країн, які мають спільний кордон, спільний шлях до Європейського Союзу та підтримують одна одну в умовах російської агресії.

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“У Молдові живе велика українська громада, і ми хочемо, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства”, — зазначила прем’єр-міністерка.

Водночас, за словами Свириденко, наступне завдання уряду — зробити саму процедуру максимально зручною.

Нині для набуття громадянства потрібно скласти іспити з української мови, Конституції та історії України. Однак зробити це можна лише на території України.

Свириденко повідомила, що уряд працює над можливістю дистанційного складання таких іспитів.

Також планують врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод.

Окремо під час розмови з молдовським прем’єром обговорили розвиток спільної транспортної інфраструктури. Зокрема, йшлося про будівництво нового мосту між Україною та Молдовою.

За словами Свириденко, цей проєкт має відкрити додаткові можливості для людей і бізнесу.

Україна та Молдова мають спільний кордон і одночасно рухаються шляхом європейської інтеграції. Після початку повномасштабної війни Молдова також стала одним із важливих напрямків для українців, які були змушені виїхати через російську агресію.