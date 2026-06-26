Лось зайшов у під’їзд багатоповерхівки в Києві: поліція показала курйозне відео

У Святошинському районі Києва лось зайшов у під’їзд багатоповерхівки. Курйозне відео оприлюднив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За його словами, місцеві мешканці почали масово телефонувати на лінію 112 і повідомляти про лося, який гуляє містом.

Патрульні прибули на місце та почали шукати тварину. Згодом лося виявили не на вулиці, а в під’їзді багатоповерхового будинку.

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“Стоїть собі, заховався. Не пояснив причини своїх дій”, — прокоментував Білошицький.

За його словами, поліцейські разом із фахівцями та небайдужими людьми безпечно повернули тварину до лісу.