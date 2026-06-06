Чиновники забули вимкнути трансляцію: у мережі з’явилося відео застілля в міськраді

У Кам’янці-Бузькій на Львівщині міська рада випадково транслювала в YouTube застілля працівників у сесійній залі. Відео згодом видалили, однак його фрагменти та скріншоти поширилися місцевими телеграм-каналами.

Як повідомляє ZAXID.NET, на опублікованих кадрах видно працівників міської ради, які стоять біля довгого столу з їжею та напоями. На столі, зокрема, були коробки з піцою. Також на відео зафіксовано вживання алкогольних напоїв у приміщенні міської ради.

Голова Кам’янка-Бузької міської ради Олег Омелян на дзвінки журналістів не відповів. Натомість заступник міського голови Олег Квасніцький у коментарі ZAXID.NET підтвердив, що працівники збиралися в обідню перерву.

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«Це було в обідній час, з 13:00 до 14:00. Люди просто зібралися, з’їли торт і розійшлися далі працювати. Дивна історія, як запустилася трансляція, звідки вона взялася. Ми трансляцію включаємо тільки під час засідань. В той день перед тим засідань не було», – сказав Квасніцький.

Він також заявив, що в міській раді не практикують святкування днів народжень на робочому місці та не пам’ятають, коли востаннє колективно щось святкували.

Що саме відзначали працівники міської ради, посадовець не уточнив. За його словами, у понеділок у міськраді з’ясовуватимуть обставини інциденту та готуватимуть офіційну реакцію.