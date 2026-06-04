На Львівщині судитимуть підприємця, який 23 роки утримував однокласника в “рабстві”

На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт щодо 71-річного підприємця, якого обвинувачують у трудовій експлуатації свого однокласника протягом 23 років. За даними слідства, чоловіка позбавили документів, свободи пересування та змушували працювати без оплати.

Підприємець роками змушував однокласника працювати за їжу та цигарки / Фото: ОГП

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що з 2002 року до кінця вересня 2025 року обвинувачений використовував уразливий стан свого знайомого, який мав проблеми з алкоголем, для виконання фізичної роботи. Спочатку підприємець запропонував йому оплачувану роботу з проживанням, однак згодом фактично перетворив найм на трудову експлуатацію.

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За версією правоохоронців, бізнесмен забрав у чоловіка паспорт, обмежив його свободу пересування та утримував у повній залежності. За виконану роботу потерпілий не отримував грошей — натомість йому надавали їжу, цигарки та житло.

У теплу пору року чоловік охороняв територію агропідприємства та доглядав за свинями, проживаючи у металевому контейнері без вікон, світла, води, опалення та туалету. Узимку він мешкав у господарській будівлі біля будинку підприємця, де також були відсутні належні умови для проживання.

У прокуратурі зазначають, що підприємець ігнорував скарги потерпілого на здоров’я, а за неналежне виконання роботи бив його палицею, принижував та кричав на нього.

Наприкінці вересня минулого року чоловіка вдалося звільнити. Нині йому 72 роки. Медична експертиза виявила у нього серцево-судинні захворювання, травми рук та повну відсутність зубів.

Психологічна експертиза встановила, що багаторічне фізичне та психологічне насильство, ізоляція і позбавлення базових потреб призвели до втрати здатності самостійно чинити опір та жити незалежно.

Зараз потерпілий перебуває у геріатричному пансіонаті, де отримує необхідний догляд і лікування.

Підприємця обвинувачують за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України — у вербуванні та переміщенні людини з метою експлуатації з використанням обману, уразливого стану та насильства.