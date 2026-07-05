Євпаторія, Саки й Бахчисарай залишилися без світла після серії атак по підстанціях

Кілька міст тимчасово окупованого Криму, а також окуповані райони Запорізької та Херсонської областей залишилися без електроенергії після українських атак по енергетичних об’єктах.

Про це повідомляє Медиазона.

За даними видання, українська армія завдала серію ударів по електропідстанціях в окупованому Криму та Херсонській області.

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Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді повідомляв, що за останні дві доби українські безпілотники пошкодили 16 підстанцій.

Також Сили оборони завдали удару по військовому аеродрому “Гвардійське” в Криму.

Після серії атак світло зникло в Євпаторії, Саках і Бахчисараї. Про це, як зазначає Медиазона, повідомляють місцева окупаційна влада та телеграм-канал “Крымский ветер”.

Крім того, у кількох містах півострова обмежили подачу води нібито “у зв’язку з аварійно-ремонтними роботами”. Серед них – Сімферополь, Керч, Судак і Феодосія.

Вдень 5 липня глава окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що всі округи території “повністю або частково знеструмлені”.

Сили безпілотних систем України повідомляли про пошкодження двох підстанцій у Генічеському районі.

Так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький також заявив про часткове відключення світла через “пошкодження низки енергетичних об’єктів”.