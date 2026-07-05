У Тегерані десятки тисяч людей прощаються з Хаменеї та членами його родини

В Ірані тривають масові похоронні церемонії за вбитим лідером країни аятолою Алі Хаменеї та членами його родини.

Про це пише Reuters.

У неділю троє синів Хаменеї – Мостафа, Мейсам і Масуд – молилися біля труни батька, а також біля трун чотирьох інших членів родини. Церемонія відбулася у великому дворі тегеранського комплексу Imam Khomeini Grand Mosalla.

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Водночас Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї, який став новим верховним лідером Ірану, на публіці не з’явився.

За даними Reuters, Алі Хаменеї разом із кількома іншими членами родини загинув внаслідок авіаудару після того, як США та Ізраїль 28 лютого розпочали війну проти Ірану.

Син Хаменеї Моджтаба не з’явився на похоронній церемонії в Тегерані / Фото: Reuters

Конфлікт тривав кілька тижнів і завершився хитким перемир’ям. Він спричинив значні руйнування в регіоні, але теократичний уряд Ірану, який спирається на Корпус вартових ісламської революції, зберіг владу.

Ісламська Республіка проводить тиждень масових похоронних процесій за Хаменеї. Зокрема, останки мають доправити до шиїтських релігійних місць у сусідньому Іраку.

Після дня прощання у приміщенні, де труну могли відвідати високопосадовці Ірану та іноземні представники, у суботу труну Хаменеї виставили просто неба під склом. Поруч розмістили труни його доньки, зятя, невістки та 14-місячної онуки.

У неділю десятки тисяч людей, серед яких військові, студенти семінарій, чоловіки та жінки, прийшли до Mosalla, щоб віддати шану Хаменеї та його родині. Деякі учасники тримали прапори із закликами до помсти США та Ізраїлю.

Reuters зазначає, що публічних появ або нових зображень Моджтаби Хаменеї досі не було. За даними людей, близьких до його оточення, він дістав поранення під час удару 28 лютого: його обличчя було спотворене, а також він отримав серйозну травму однієї або обох ніг.

Одна з учасниць церемонії сказала, що сподівалася побачити нового верховного лідера під час похоронних заходів.

“До останнього моменту, перед початком молитви, я казала тим, хто був поруч, що сподіваюся, що він сам прийде. Це було нашим єдиним бажанням”, – сказала вона в інтерв’ю напівофіційному агентству Tasnim.

У неділю за трунами також молилися президент Ірану Масуд Пезешкіан і спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф. Масуда Хаменеї бачили в сльозах: він витирав очі куфією під час похоронної молитви.

За даними іранської метромережі, з пізнього вечора суботи до ранку неділі було зафіксовано 7 млн поїздок, оскільки люди масово їхали до центру Тегерана.

У понеділок влада планує провести велику процесію в центрі Тегерана. Після цього останки мають перевезти до міста Кум, центру шиїтської ієрархії Ірану, де церемонії відбудуться у вівторок.

Звідти тіло доправлять до Іраку для церемоній у священних для шиїтів містах Наджаф і Кербела. У четвер останки мають повернути до Ірану для ще однієї процесії в Мешхеді, де Хаменеї планують поховати біля гробниці одного із середньовічних шиїтських імамів.

Влада Ірану планує мобілізувати мільйони людей для великих процесій найближчими днями, забезпечуючи транспорт, їжу та проживання.