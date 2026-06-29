США та Іран зупиняють взаємні атаки і готують зустріч у Катарі

Президент США Дональд Трамп заявив, що мирні переговори з Іраном мають відновитися у вівторок у Досі після того, як сторони погодилися зупинити серію взаємних атак у районі Ормузької протоки.

Як пише Bloomberg, Трамп повідомив про це у дописі в Truth Social.

«Іран запросив зустріч. Вона відбудеться завтра в Досі», — заявив президент США.

Реклама

Реклама

Невдовзі після цього речниця Білого дому Каролін Левітт сказала в ефірі Fox News, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф і його зять Джаред Кушнер вирушать до столиці Катару для зустрічей високого рівня щодо Ірану.

За її словами, технічні консультації відбуватимуться на полях цих переговорів. Левітт додала, що президент США хоче дати шанс мирному процесу, але «на насильство відповідатимуть насильством».

Іран поки не підтвердив деталі нового раунду переговорів щодо остаточного завершення чотиримісячної війни. Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді раніше заявив, що технічні переговори не заплановані, повідомляло напівофіційне агентство Tasnim.

Нові заяви пролунали після загострення, яке поставило під загрозу мирні переговори. У четвер Іран атакував контейнеровоз під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці, після чого США завдали удару у відповідь. Це спричинило серію взаємних атак.

Тегеран і Вашингтон звинуватили одне одного у порушенні домовленостей.

Американський посадовець на умовах анонімності заявив Bloomberg, що наразі обидві сторони зупинять бойові дії, а судна зможуть вільно проходити через Ормузьку протоку.

Іранський Корпус вартових ісламської революції у неділю заявив, що запустив ракети й дрони по авіабазі Ali Al Salem у Кувейті та військово-морській базі 5-го флоту США в порту Салман у Бахрейні.

Кувейт повідомив, що перехопив дві ракети, матеріальних збитків і постраждалих немає. У Бахрейні заявили про влучання в житловий будинок, однак без загиблих.

За даними Bloomberg, нові атаки нагадали про крихкість перемир’я між США та Іраном і про складність відновлення повноцінного руху суден через Ормузьку протоку.

До початку війни наприкінці лютого через цю протоку проходила п’ята частина світових поставок нафти та скрапленого природного газу.

У понеділок судна продовжували рух через протоку, однак менша кількість кораблів транслювала свій маршрут порівняно з минулим тижнем. Деякі компанії заявили, що атаки на вихідних знизили їхню впевненість у безпеці проходу.

Після повідомлень про домовленість США та Ірану зупинити взаємні атаки й перспективу повернення до переговорів ціни на нафту відійшли від максимумів сесії. Brent торгувався на рівні $72,66 за барель, що на 0,9% вище.

Іран також провів першу зустріч з Оманом щодо майбутнього управління Ормузькою протокою, повідомив Гарібабаді у дописі в X.

США, європейські країни та держави Перської затоки дедалі більше занепокоєні можливим запровадженням платежів за користування стратегічною протокою. Це може підвищити енергетичні витрати та створити прецедент для інших країн.

Державний секретар США Марко Рубіо минулого тижня в Бахрейні заявив, що будь-які збори або платежі за прохід будуть неприйнятними.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у неділю відвідав Ірак і заявив, що саме Ісламська Республіка відповідає за відновлення руху через Ормузьку протоку. За його словами, будь-яке втручання може призвести до ескалації.

Bloomberg також зазначає, що перемир’я, погоджене у п’ятницю між Ізраїлем, Ліваном і США, залишається крихким. Підтримувані Іраном бойовики «Хезболли» назвали його «недійсним».

Тегеран пов’язує завершення бойових дій у Лівані зі своїм перемир’ям зі США.