НАБУ заявило про підозру Тищенку: у справі фігурують “кол-центри” і 12,6 млн грн

НАБУ і САП повідомили про підозру чинному народному депутату України Миколі Тищенку.

Як повідомили в НАБУ, йдеться про підозру у проханні надати неправомірну вигоду, легалізації коштів та внесенні недостовірних відомостей до декларації.

За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих «кол-центрів», попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад $1 млн неправомірної вигоди.

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За ці кошти, як стверджує слідство, Тищенко обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних «кол-центрів» в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших.

У НАБУ зазначили, що неправомірної вигоди депутат не отримав.

Крім того, за версією слідства, Тищенко легалізував 12,6 млн грн незаконного походження, оформивши фіктивний договір дарування коштів із колишньою дружиною.

Слідство встановило, що законних доходів для такого подарунка вона не мала, а фактичної передачі коштів не відбулося.

Згодом, за даними НАБУ, Микола Тищенко відобразив цей дохід у щорічній декларації, чим умисно вніс до неї завідомо недостовірні відомості.

Дії депутата кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України, ч. 2 ст. 209 КК України та ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.