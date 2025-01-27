Кримінал

Тищенку переобрали запобіжний захід
27 Січня 2025 15:47
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Народний депутат Микола Тищенко / Фото: "Слуга Народу"
Народний депутат Микола Тищенко / Фото: "Слуга Народу"

Суд у Дніпрі обрав запобіжний захід народному депутату Миколі Тищенку у справі про побиття колишнього бійця підрозділу “Кракен”.

Як повідомляє “Суспільне“, Тищенку присудили два місяці домашнього арешту. Сам депутат брав участь у засіданні онлайн. У залі суду був присутній інший фігурант справи — експоліціянт Богдан Писаренко.

Тищенка звинувачують у незаконному позбавленні волі людини (ч. 2 ст. 146 ККУ) через інцидент, що стався в червні 2024 року в центрі Дніпра. Тоді невідомі чоловіки в камуфляжі напали на ексбійця спецпідрозділу “Кракен” Дмитра, відомого за позивним “Син”, коли він гуляв із дитиною.

За версією слідства, нападники діяли за вказівкою Тищенка. Поліція повідомила, що постраждалого побили та незаконно утримували. Водночас сам Тищенко заявив, що колишній військовий намагався втекти після нападу на слідчого, який проводив обшук.

Якщо Тищенка визнають винним, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.


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