        Суспільство

        За підозрюваного у вимаганні хабаря Тищенка внесли 10 млн грн застави

        Галина Шподарева
        9 Липня 2026 16:49
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        Микола Тищенко / Фото: Еспресо
        Микола Тищенко / Фото: Еспресо

        Народний депутат Микола Тищенко вніс 10 млн грн застави у справі про вимагання мільйона доларів за “вирішення питання” з кол-центрами.

        Про це пише Суспільне з посиланням на адвоката Тищенка.

        “За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа”, — сказав адвокат.

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        Також він прокоментував можливість подання апеляції на рішення ВАКС щодо запобіжного заходу у справі про вимагання хабаря.

        “Що стосується апеляції, тільки вчора у другій половині дня ми отримали повний текст рішення про запобіжний захід. У нас є строк на подачу апеляції. Ще не було прийнято рішення щодо подачі чи неподачі”, — зазначив адвокат.

        Нагадаємо, 3 липня ВАКС обрав Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 10 млн грн. Нардепа підозрюють у вимаганні мільйона доларів за “вирішення питання” з кол-центрами. Про підозру Тищенку НАБУ і САП повідомили 29 червня.

        За даними слідства, у серпні 2023 року нардеп, прикриваючись боротьбою з діяльністю так званих кол-центрів, попросив у особи, яку вважав причетною до їхньої діяльності, понад мільйон доларів неправомірної вигоди. За це він обіцяв використати свої повноваження для втручання в діяльність одних кол-центрів в інтересах цієї особи та не перешкоджати роботі інших.


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